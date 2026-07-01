FactSet annonce des gains de productivité importants grâce à l'IA

Le fournisseur de données financières affirme que l'intelligence artificielle commence à produire des gains mesurables dans ses équipes d'ingénierie, de données et de support client.

FactSet ne présente plus seulement l'intelligence artificielle comme un relais commercial, mais aussi comme un outil de transformation interne. Lors de sa conférence post-résultats, la direction a indiqué que l'usage de tokens liés au codage avait été multiplié par cinq sur un trimestre, tandis que les lignes de code écrites par l'IA avaient quasiment décuplé. Les "agents de codage" représentent désormais 27% du code engagé par les équipes concernées.

Ces gains ont permis au groupe d'engager une réduction d'environ 10% de ses effectifs technologiques, tout en libérant des ressources pour accélérer le développement de produits stratégiques. FactSet évoque aussi une baisse de plus de 50% du temps d'intervention humaine dans certaines extractions de tableaux de données.

Dans le service client, les outils numériques d'onboarding ont été utilisés par environ 4 000 banquiers au troisième trimestre, permettant aux consultants d'augmenter de 22% leurs interactions directes avec les utilisateurs. Pour FactSet, l'enjeu est désormais de convertir ces gains opérationnels en amélioration durable des marges, alors même que l'IA alimente aussi les craintes de disruption pour les éditeurs de logiciels financiers.