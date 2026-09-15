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Factory, une start-up spécialisée dans les agents de programmation basés sur l'IA, triple sa valorisation pour atteindre 5 milliards de dollars lors de son dernier tour de table
information fournie par Reuters 15/09/2026 à 20:18
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Factory, une start-up développant des agents IA destinés aux équipes d'ingénierie des entreprises, a annoncé mardi avoir levé 200 millions de dollars lors d'un tour de table qui a plus que triplé sa valorisation, la portant à 5 milliards de dollars.

Le codage assisté par IA s'est imposé comme l'une des applications les plus répandues de l'IA générative, attirant des milliards de dollars de la part des investisseurs alors que les entreprises cherchent à accélérer le développement logiciel et à améliorer la productivité de leurs équipes.

Voici plus de détails:

* Ce tour de table a été soutenu notamment par Blackstone, Khosla Ventures, Sequoia Capital, Insight Partners, Evantic Capital et Sound Ventures.

* Fondée en 2023 par Matan Grinberg et Eno Reyes, Factory propose une plateforme permettant aux entreprises d’utiliser des agents IA pour créer, tester et maintenir des logiciels, entrant ainsi en concurrence avec des plateformes de codage par IA telles que Cognition et Cursor.

* Cognition a levé 2 milliards de dollars pour une valorisation de 48 milliards de dollars au début du mois.

* "Au sein des plus grandes entreprises mondiales, nous observons une transition des agents de codage individuels vers des "usines logicielles" qui constituent le fondement même à partir duquel opère l’ensemble d’une entreprise de logiciels", a déclaré Matan Grinberg, cofondateur et directeur général de Factory.

* Cette levée de fonds intervient alors que des entreprises telles que Coinbase COIN.O et Block XYZ.N réorganisent leurs effectifs autour de l’IA, invoquant des gains de productivité.

* Cependant, le rythme effréné du développement de l’IA suscite également des inquiétudes, les principaux dirigeants du secteur appelant à ralentir les avancées face aux craintes grandissantes d’une utilisation abusive de cette technologie.

* La société, basée à San Francisco, en Californie, a levé 150 millions de dollars en avril, pour une valorisation de 1,5 milliard de dollars.

Fusions / Acquisitions

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