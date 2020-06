Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Facebook supprime des comptes liés au mouvement suprémaciste blanc Reuters • 03/06/2020 à 06:35









SAN FRANCISCO, 3 juin (Reuters) - Facebook FB.O a déclaré mardi avoir supprimé des comptes associés au mouvement suprémaciste blanc après que certains groupes nationalistes ont appelé à apporter des armes lors des manifestations contre le racisme et les violences policières qui secouent actuellement les Etats-Unis. Des représentants du réseau social ont aussi fait part de la suppression de comptes revendiquant de manière trompeuse une allégeance au mouvement contestataire Antifa dans le but de décrédibiliser celui-ci. Les adhérents au mouvement Antifa disent vouloir défendre la population d'attaques de la part des autorités ou de vigilantistes, cependant le président américain Donald Trump leur a reproché - sans apporter de preuve - d'être à l'origine de violences contre la police. (Joseph Menn; version française Jean Terzian)

