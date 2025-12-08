Face au boom de l'IA, IBM se renforce encore dans le "cloud" avec le rachat de Confluent

IBM IBM.N a annoncé lundi son intention de racheter la société d'infrastructure de données Confluent CFLT.O dans le cadre d'une transaction évaluée à 11 milliards de dollars (9,44 milliards d'euros), augmentant ainsi sa présence dans l'informatique dématérialisée ("cloud") pour capitaliser sur la forte demande en services d'intelligence artificielle (IA).

Sous la direction d'Arvind Krishna, le géant de la "tech" a redoublé d'efforts en matière de fusions et d'acquisitions pour renforcer ses activités dans le "cloud" et les logiciels alors que les clients investissent pour mettre à niveau leur infrastructure numérique afin d'héberger des applications complexes d'IA.

Confluent, basé à Mountain View, dans l'Etat américain de Californie, fournit la technologie nécessaire à la gestion de flux de données massifs en temps réel pour les modèles d'intelligence artificielle.

Le prix de l'offre, de 31 dollars par action, représente une prime d'environ 34% par rapport au cours de Confluent lors de la clôture vendredi. Le titre a bondi de près de 30% dans les échanges avant-Bourse et celui d'IBM perdait 2%.

IBM a multiplié les rachats pour gagner en envergure et repousser la concurrence, en particulier dans le domaine du "cloud".

En avril 2024, l'entreprise a racheté la société HashiCorp dans le cadre d'une transaction évaluée à 6,4 milliards de dollars. Les analystes considèrent que l'acquisition de Red Hat en 2019, pour un montant de 34 milliards de dollars, a été le principal catalyseur qui a permis de stimuler ses activités dans le domaine de l'informatique dématérialisée.

IBM financera l'opération Confluent en fonds propres et la transaction devrait être finalisée d'ici le milieu de l'année 2026.

L'opération devrait stimuler le bénéfice opérationnel ajusté d'IBM dès la première année suivant la finalisation de la transaction et le flux de trésorerie disponible au cours de la deuxième année.

(Rédigé par Arsheeya Bajwa à Bangalore, version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)