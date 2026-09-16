Face à la pénurie de munitions, Washington se rapproche de Berlin

Les Etats-Unis et l'Allemagne veulent renforcer leur coopération industrielle dans l'armement. Un rapprochement qui intervient à point nommé pour les Etats-Unis : la guerre en Iran a creusé les stocks stratégiques de munitions américains et mis en lumière les difficultés de l'industrie de défense à reconstituer rapidement les arsenaux.

L'idée de cet accord est simple : rapprocher la stratégie américaine de réforme des acquisitions militaires du "Procurement Acceleration Act" allemand, afin d'accélérer la montée en puissance des capacités industrielles des deux pays. L'accord prend la forme d'une déclaration d'intention visant à intensifier la coopération bilatérale dans l'industrie de défense.

"Lorsque nous alignons les deux, nous élargissons les possibilités de développement conjoint, de production, de fabrication sous licence ainsi que les capacités de maintenance et de soutien", a expliqué Pete Hegseth.

Aucun programme industriel n'a été directement associé à l'accord mais celui-ci semble surtout constituer un cadre destiné à faciliter de futures coopérations entre groupes de défense américains et allemands. Washington et Berlin affichent néanmoins un objectif très concret : produire davantage et plus rapidement.

Berlin accélère son réarmement

Cette initiative intervient alors que l'Allemagne augmente fortement ses dépenses militaires. Selon Boris Pistorius, celles-ci ont progressé de 25% par rapport à 2025, pour atteindre l'équivalent d'environ 147 milliards de dollars.

"Nous, Européens, voulons soulager en partie les Etats-Unis et assumer, à terme, la responsabilité principale de la dissuasion conventionnelle en Europe", a déclaré le ministre allemand.

Berlin investit notamment dans de nouveaux systèmes d'armes américains, mais aussi dans les technologies spatiales et les capacités de frappe de précision à longue portée. L'Allemagne doit par ailleurs officiellement présenter son premier F-35A cette semaine lors d'une cérémonie chez Lockheed Martin au Texas.

Pour Washington, l'augmentation des budgets doit désormais s'accompagner d'une montée en puissance de la production des deux côtés de l'Atlantique. Pete Hegseth estime notamment que l'importante base industrielle allemande doit être davantage mobilisée au profit de la défense commune.

"Notre objectif est clair : augmenter nos capacités de production", a résumé Boris Pistorius.

Epic Fury met les stocks américains sous tension

Cette volonté d'accélérer la production intervient à un moment particulièrement sensible pour les Etats-Unis. N'en déplaise à Donald Trump, la guerre en Iran et l'opération Epic Fury ont fortement sollicité les stocks américains de munitions. Le Républicain avait jusqu'alors balayé d'un revers de main les informations de presse selon lesquelles l'armée ferait face à une pénurie de munitions.

Sauf que le rapport dressé par l'inspecteur général du Pentagone et dévoilé lundi est sans appel : la consommation de munitions liée à Epic Fury a provoqué des "déficits dans les stocks stratégiques" américains et révélé des goulets d'étranglement au sein de la base industrielle chargée de les reconstituer.

L'ampleur des dépenses donne une idée de l'effort nécessaire : sur les 33,4 milliards de dollars de coûts militaires estimés au 29 juin, 22,3 milliards correspondent aux seules munitions consommées, valorisées à leur coût de remplacement. S'y ajoutent 7,4 milliards de coûts opérationnels et 3,7 milliards de pertes d'équipements, sans compter les réparations d'infrastructures.

Le Pentagone cherche désormais à raccourcir les procédures d'achat et les délais de production, tout en constituant des réserves de matières premières, de composants et de certaines munitions critiques. Mais le rapport prévient que la base industrielle de défense a besoin d'un "délai significatif" pour augmenter ses capacités. Parmi les goulets d'étranglement persistants figurent notamment la production de moteurs-fusées à propergol solide.

Dans ce contexte, le rapprochement industriel avec Berlin prend une dimension supplémentaire. Sans prévoir pour l'heure de contrat précis, l'accord doit justement faciliter le développement conjoint, la fabrication sous licence et l'augmentation des capacités de production des deux côtés de l'Atlantique.