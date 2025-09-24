Face à la menace UniCredit, Commerzbank lance de nouveaux rachats d'actions
Le groupe bancaire allemand précise que le plan de rachat de titres, approuvé par la Banque centrale européenne (BCE) et de l'Agence allemande des finances, démarrera demain pour se clôturer au plus tard le 10 février 2026.
Il s'agit de son cinquième programme de rachat d'actions depuis 2023.
'Redistribuer du capital à nos actionnaires fait partie intégrante de notre stratégie de création de valeur', a rappelé dans un communiqué Bettina Orlopp, la directrice générale de Commerzbank. ' Cela leur permet de profiter directement du succès de la banque', a-t-elle souligné.
Pour l'exercice 2025 en cours, Commerzbank a ainsi prévu de reverser à ses actionnaires l'intégralité de son résultat net, avant charges de restructuration et après paiement des coupons AT1, à ses actionnaires, un retour de capital qui devrait encore progressivement s'accroître jusqu'en 2028.
Ces annonces exactement un mois après qu'UniCredit a annoncé avoir porté sa participation directe dans Commerzbank autour de 26% suite à l'exercice de certains instruments financiers. En tenant compte des instruments lui restant à convertir, sa participation pourrait atteindre 29%.
Le géant financier italien souligne que son investissement dans l'établissement germanique a jusqu'ici dépassé ses objectifs, le titre Commerzbank a plus que doublé depuis le 1er janvier.
L'action progresse d'encore 2% aujourd'hui.
