Fabrice Neyroumande rejoint Sanso IS

Fabrice Neyroumande annonce sur LinkedIn qu’il vient de rejoindre Sanso Investment Solutions en tant que responsable du développement. Il arrive au moment où la société se rapproche de Longchamp Asset Management. Il interviendra auprès de la clientèle institutionnelle et de distribution en coordination avec Olivier Benatar, directeur commercial de Sanso IS, précise la société de gestion dans un communiqué.

Fabrice Neyroumande quitte donc Amadeis où il aura travaillé un peu moins d’un an. Avant cela, il a passé dix ans au sein d’Arkéa Investment Services, dont sept en tant que directeur commercial et membre du comité de direction d’Arkéa Investment Services et trois en tant que responsable distribution de Schelcher Prince Gestion. Il a par le passé travaillé chez Allianz Global Investors.

Laurence Marchal