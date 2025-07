Fabien Perez promu branch manager d’UBS AM en France

Fabien Perez annonce avoir été promu branch manager de la succursale de France d’UBS Asset Management (Europe) sur Linked-In. Il est toujours country head AM France et responsable de la couverture client France et Monaco chez UBS AM. Fabien Perez était retourné chez UBS en 2022 après avoir passé trois ans chez Arkea Investment Services en tant que responsable de la distribution auprès de la clientèle externe France et Monaco. Il avait passé 8 premières années chez UBS comme sales manager entre 2011 et 2018. Avant cela, Fabien Perez a travaillé huit ans chez Société Générale Corporate and Investment Banking, dernièrement en tant que spécialiste produits et ingénieur financier sur les dérivés de fonds.

Laurence Marchal