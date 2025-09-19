FAA - La FAA américaine déclare avoir atteint son objectif d'embaucher 2 000 contrôleurs cette année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un haut responsable de l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a déclaré vendredi que l'agence avait atteint son objectif d'embaucher 2 000 contrôleurs aériens au cours des 12 mois se terminant le 30 septembre et qu'elle visait à en embaucher 2 200 l'année prochaine.

L'administratrice adjointe de la FAA, Chris Rocheleau, a annoncé ces chiffres lors d'une conférence de l'industrie.

Une pénurie persistante de contrôleurs a retardé des vols et de nombreux contrôleurs sont obligés de faire des heures supplémentaires et des semaines de six jours. Il manque environ 3 500 contrôleurs aériens à la FAA pour atteindre les objectifs fixés en matière de personnel. En juillet, le Congrès a approuvé un budget de 12,5 milliards de dollars pour moderniser les systèmes vieillissants de contrôle du trafic aérien et stimuler l'embauche de contrôleurs.