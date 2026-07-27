F5 revoit une nouvelle fois à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel, grâce à une forte demande en matière de cybersécurité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

F5 FFIV.O a revu à la hausse lundi ses prévisions de croissance annuelle de son chiffre d'affaires pour la troisième fois cette année, misant sur une forte demande pour ses solutions de sécurité réseau et de diffusion d'applications, alors que les entreprises doivent faire face à des risques accrus en matière de cybersécurité liés à l'essor de l'IA.

Confrontées à une recrudescence des cyberattaques et des ransomwares liés à l’IA, les entreprises du monde entier s’empressent de réorganiser leur infrastructure numérique et de renforcer leurs mesures de sécurité.

Voici quelques détails:

* L'action de la société a progressé de 4 % en séance prolongée.

* F5, qui propose des produits aidant ses clients à acheminer, gérer et filtrer le trafic Internet, a revu à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires annuel, les portant à environ 9 % à 10 %, contre une hausse de 7 % à 8 % initialement prévue.

* La société a également revu à la hausse ses prévisions de bénéfice par action ajusté pour l’exercice 2026, les portant à une fourchette comprise entre 17,21 et 17,33 dollars, contre une fourchette précédente de 16,25 à 16,55 dollars par action.

* F5 a annoncé un chiffre d'affaires de 865 millions de dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 832,6 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le bénéfice par action ajusté s'est établi à 4,73 dollars, contre une estimation des analystes de 4 dollars.