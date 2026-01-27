F5 revoit ses prévisions annuelles à la hausse, signalant le retour de la confiance des clients après la violation de ses systèmes

27 janvier - Lasociété de cybersécurité F5 Inc FFIV.O a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels mardi, indiquant que ses efforts de remédiation et la demande résistante de sécurité des applications l'aidaient à surmonter l'impact d'une récente violation des systèmes.

Les actions de la société basée à Seattle, Washington, qui ont gagné plus de 1,5 % en 2025, ont augmenté de 11 % dans les échanges prolongés.

Les entreprises ont accéléré l'adoption de l'informatique dématérialisée et modernisé leurs opérations de sécurité dans un contexte de menaces croissantes de la part d'acteurs étatiques et d'attaques de ransomware de plus en plus sophistiquées.

F5, qui fournit des logiciels et des produits qui aident les clients à diriger, gérer et filtrer le trafic Internet, a révélé en octobre que des pirates avaient un accès à long terme à certains systèmes de l'entreprise, y compris le code source de l'un de ses principaux services de cybersécurité.

Les analystes estiment que les inquiétudes concernant un ralentissement de l'activité des clients de F5 sont exagérées, les vents contraires étant largement limités au premier trimestre. Ils s'attendent à ce que l'entreprise retrouve un rythme d'activité normal par la suite.

Pour l'exercice 2026, F5 prévoit une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 5 % et 6 %, supérieure à sa projection antérieure d'une croissance de 0 % à 4 %.

Elle prévoit un bénéfice annuel ajusté compris entre 15,65 et 16,05 dollars par action, en hausse par rapport à la fourchette précédente de 14,50 à 15,50 dollars par action.

F5 prévoit un chiffre d'affaires de 770 à 790 millions de dollars pour le deuxième trimestre, contre une estimation moyenne de 748,3 millions de dollars par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre, clos le 31 décembre, a augmenté de 7 % pour atteindre 822,5 millions de dollars, dépassant l'estimation de 758,1 millions de dollars.