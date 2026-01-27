 Aller au contenu principal
F5 revoit à la hausse ses prévisions de recettes annuelles
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 22:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 janvier - F5 Inc FFIV.O a relevé ses prévisions de revenus annuels mardi, signalant que ses efforts de remédiation et la résilience de la demande en matière de sécurité des applications l'aidaient à dépasser l'impact financier d'une récente violation des systèmes.

Pour l'exercice 2026, F5 prévoit une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 5 % et 6 %, supérieure à sa projection antérieure d'une croissance de 0 % à 4 %.

