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F5 recule alors que les prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice 27 sont inférieures aux attentes
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 16:07

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre -

** L'action de la société de cybersécurité F5 Inc FFIV.O recule de 18,3 % à 375,36 dollars, s'acheminant vers sa plus forte baisse journalière en pourcentage depuis avril 2013

** Le titre est passé sous sa moyenne mobile sur 100 jours pour la première fois depuis février de cette année

** La moyenne mobile sur 100 jours est un indicateur très suivi qui permet d'évaluer la trajectoire à long terme d'une action

** Le titre de la société a chuté malgré de solides résultats, les prévisions de croissance du chiffre d’affaires pour l’exercice 27 (8 % à 9 %) s’étant révélées inférieures aux attentes des investisseurs, qui tablaient sur plus de 10 % – Piper Sandler

** FFIV annonce un BPA ajusté de 4,42 $ au quatrième trimestre et un chiffre d’affaires de 917 millions de dollars pour la même période, deux chiffres supérieurs aux estimations des analystes, respectivement de 4,26 $ et 883,8 millions de dollars

** Piper Sandler abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre », invoquant la fin prochaine du cycle de renouvellement de la gamme iSeries, une croissance des produits qui pourrait avoir atteint son pic et l’absence de catalyseurs majeurs à court terme

** Sur les 14 courtiers couvrant le titre, 5 recommandent « d’acheter » ou mieux, 8 « de conserver » et 1 « de vendre »; le cours cible médian est de 448 dollars — données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, FFIV affiche une hausse de plus de 47 % depuis le début de l’année

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