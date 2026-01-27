 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

F5 en hausse après avoir revu à la hausse ses perspectives annuelles
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 22:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 janvier - ** Les actions de la société de cybersécurité F5

FFIV.O ont augmenté d'environ 12 % à 303,33 $ après la cloche ** F5 relève ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel à une fourchette de 5 % à 6 %, contre stable à 4 % auparavant

** F5 prévoit un bénéfice par action ajusté annuel compris entre 15,65 $ et 16,05 $, contre 14,50 $ à 15,50 $ précédemment

** Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'élève à 822 millions de dollars, contre 758,1 millions de dollars estimés par les analystes (données compilées par LSEG)

** La croissance du chiffre d'affaires de 7 % est due à une croissance de 11 % du chiffre d'affaires des produits, y compris une croissance de 37 % du chiffre d'affaires des systèmes

** Le bénéfice par action ajusté de 4,45 $ au 1er trimestre dépasse les estimations de 3,65 $

** L'action a augmenté de 1,51% en 2025

Valeurs associées

F5
270,7700 USD NASDAQ +1,24%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank