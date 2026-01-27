F5 en hausse après avoir revu à la hausse ses perspectives annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 janvier - ** Les actions de la société de cybersécurité F5

FFIV.O ont augmenté d'environ 12 % à 303,33 $ après la cloche ** F5 relève ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel à une fourchette de 5 % à 6 %, contre stable à 4 % auparavant

** F5 prévoit un bénéfice par action ajusté annuel compris entre 15,65 $ et 16,05 $, contre 14,50 $ à 15,50 $ précédemment

** Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'élève à 822 millions de dollars, contre 758,1 millions de dollars estimés par les analystes (données compilées par LSEG)

** La croissance du chiffre d'affaires de 7 % est due à une croissance de 11 % du chiffre d'affaires des produits, y compris une croissance de 37 % du chiffre d'affaires des systèmes

** Le bénéfice par action ajusté de 4,45 $ au 1er trimestre dépasse les estimations de 3,65 $

** L'action a augmenté de 1,51% en 2025