F2i pourrait céder à Predica une participation dans le solaire-sources

MILAN, 3 juillet (Reuters) - Le fonds italien spécialisé dans les infrastructures F2i est en discussions exclusives avec Predica, filiale du Crédit agricole, en vue de la vente d'une participation de 30% dans EF Solare, le plus important opérateur du marché de l'énergie solaire en Italie, a-t-on appris de trois sources proches du dossier. Le montant de l'opération pourrait atteindre un milliard d'euros, a précisé l'une de ces personnes. Cette cession permettrait à F2i de financer la poursuite du développement de ses activités dans le solaire, un marché dont il est déjà l'un des principaux acteurs en Europe. "Les discussions ont un peu ralenti à cause des retombées de la crise du coronavirus donc elles pourraient se prolonger après l'été", a déclaré l'une des sources. EF Solare pourrait être valorisé à plus de trois milliards d'euros, dette incluse, a précisé une autre source. F2i, conseillé par Rothschild, est devenu l'unique actionnaire d'EF Solare en 2018 en rachetant la participation de 50% d'Enel ENEI.MI . Fin 2019, il a pris le contrôle de l'espagnol Renovalia Energy Group, portant ainsi ses capacités totales, installées ou en construction, à plus de 1.800 mégawatts. Le groupe, dont l'un des actionnaires est le groupe public italien Cassa Depositi e Prestiti, est le plus gros fonds d'infrastructures d'Italie avec un portefeuille d'activités regroupant la production et la distribution d'énergie, les réseaux de télécommunications et les aéroports. Il est déjà associé à Predica, filiale d'assurance du Crédit agricole, dans les aéroports. F2i, le Crédit agricole et Rothschild ont refusé de commenter ces informations. (Stephen Jewkes, version française Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées ENEL MIL +5.29% CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris -0.39%