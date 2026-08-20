F1: Verstappen prolonge avec Red Bull jusqu'à fin 2030

Grand Prix de Belgique

Max Verstappen a prolongé jeudi son contrat avec Red Bull jusqu'à la fin de la saison ‌2030, mettant fin aux spéculations sur l'avenir à court terme du quadruple champion du monde de Formule 1.

Le pilote de 28 ans était déjà sous contrat jusqu'à fin 2028, mais celui-ci comportait des clauses de ​sortie lui permettant potentiellement de partir si l'écurie ne répondait pas à ses attentes ou ne lui fournissait pas une voiture suffisamment performante.

Selon les médias néerlandais, ces clauses liées aux performances auraient été activées cette saison, Max Verstappen n'ayant pas encore remporté de victoire en 2026 et affichant deux deuxièmes places comme meilleurs résultats. Elles devraient rester présentes dans le nouveau contrat.

Red Bull occupe actuellement la quatrième place du championnat des ​constructeurs, tandis que Max Verstappen est sixième, à 110 points de Kimi Antonelli, le pilote Mercedes en tête du classement, après 11 courses, à la veille de son Grand Prix à domicile ce week-end, le dernier à Zandvoort avant le retrait du circuit du calendrier.

LIÉ À MERCEDES ​ET MCLAREN

Le pilote néerlandais avait été associé dans la presse à McLaren, qui a recruté son ingénieur ⁠de course Gianpiero Lambiase au plus tard en 2028, ainsi qu'à Mercedes, leader du championnat. Il avait également laissé entendre qu'il pourrait se retirer, tant son aversion pour la nouvelle réglementation était ‌grande.

"Je pense que j'étais plus proche de la retraite que d'un changement d'équipe", a déclaré jeudi le pilote.

Max Verstappen a expliqué qu'il avait demandé au directeur de l'écurie Laurent Mekies, dès le début de la saison, de ne pas évoquer son avenir, car il ne savait pas encore s'il souhaitait poursuivre en Formule 1.

"Je suis ​vraiment ravi de cette prolongation de contrat," a déclaré Max Verstappen, qui a rejoint ‌le programme junior de Red Bull en 2014 et a remporté tous ses titres avec l'écurie, dans un communiqué de l'équipe dans lequel il ⁠a également fait l’éloge de Laurent Mekies.

"Nous avons les meilleures personnes et je suis impatient de continuer à travailler avec tout le monde pour retrouver le sommet. Cela reste l'objectif ultime vers lequel nous travaillons tous et que nous continuerons à poursuivre."

"Je l’ai toujours dit: l'équipe est comme une deuxième famille pour moi et je m'y sens vraiment chez moi. Poursuivre ce parcours avec la même équipe que celle qui m'accompagne ⁠depuis le début de ma carrière est ‌vraiment spécial et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire."

Le Néerlandais a déclaré avoir eu de bonnes discussions avec la FIA et la direction de la Formule ⁠1 et se réjouir des futures évolutions réglementaires, notamment de l'éventuel retour des moteurs V8 en 2030. Il a également dit croire à un retour de Red Bull au sommet et estimé que ce serait ‌une belle histoire s'il terminait sa carrière avec l'écurie.

Red Bull lui permet par ailleurs de poursuivre certaines activités en dehors de la Formule 1, notamment en endurance, et les deux parties ⁠ont pu en discuter ouvertement.

"Je n'ai jamais ressenti le désir ou le besoin de changer d’équipe, d'essayer de gagner ailleurs. Si je me ⁠sens bien au sein de cette équipe, pourquoi le ‌ferais-je?" a-t-il expliqué.

Laurent Mekies a déclaré que très peu de partenariats dans le monde du sport avaient atteint ce que Max Verstappen et Red Bull avaient accompli, et que cette prolongation reposait sur la confiance.

"Depuis ​le tout début, Max incarne tout ce qui rend Oracle Red Bull Racing si spéciale: une compétitivité sans compromis, ‌une détermination sans faille et le courage de défier les conventions," a-t-il ajouté.

"Son impact sur notre équipe et sur l'histoire de Red Bull dans le sport automobile a été déterminant, et il a joué un rôle fondamental dans tout ce que ​nous avons accompli ensemble."

"Mais nous n'en avons pas encore fini. Il reste encore des courses à remporter, des jalons à franchir et de nouvelles pages d’histoire à écrire."

ALONSO DÉSORMAIS AU CENTRE DE L'ATTENTION DANS LE PADDOCK

Red Bull participe cette saison au championnat de Formule 1 avec son propre groupe motopropulseur, conçu en partenariat avec Ford, qui s'est montré performant, même si l'équipe a connu des débuts difficiles dans cette ⁠nouvelle ère des moteurs et des châssis.

Le nouvel accord aura également des répercussions sur le reste du paddock. McLaren et Mercedes devraient conserver leurs pilotes en 2027. Red Bull et son équipe sœur Racing Bulls devraient eux aussi afficher une certaine stabilité.

Williams a récemment confirmé que Carlos Sainz et Alex Albon resteraient tous deux en 2027, mettant ainsi fin à une autre vague de spéculations.

L’attention devrait désormais se tourner vers Fernando Alonso chez Aston Martin. L’équipe attend une décision du double champion du monde, qui a fêté ses 45 ans le mois dernier, et espère qu’il choisira lui aussi de prolonger son aventure d’une année supplémentaire.

D’autres possibilités pourraient s’ouvrir chez Haas, où le baquet d’Esteban Ocon reste incertain, ainsi que chez Cadillac, qui a limogé ce mois-ci son directeur d’équipe fondateur, Graeme Lowdon.

(Reportage Alan Baldwin, avec la contribution de Suramya Kaushik ​à Bengaluru, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)