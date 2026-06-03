F1-Leclerc prolonge chez Ferrari pour plusieurs saisons

Ferrari a annoncé mercredi la prolongation de contrat de son pilote Charles Leclerc pour plusieurs saisons, à la veille du Grand Prix de Monaco, dont il est le local de l'étape.

Le Monégasque de 28 ans pilote pour l'écurie italienne de Formule 1 depuis 2019, remportant huit courses.

"Je ne pourrais pas être plus heureux de poursuivre cette aventure avec la Scuderia Ferrari HP. Cela a toujours été bien plus qu'une simple écurie pour moi", a-t-il déclaré dans un communiqué publié par Ferrari.

Charles Leclerc occupe actuellement la troisième place du championnat des pilotes avec 56 points de retard sur Kimi Antonelli (Mercedes), qui devance de 43 points son coéquipier et rival George Russell après avoir remporté les quatre dernières courses.

Il a couru plus souvent pour Ferrari (155) que tout autre pilote de l'histoire de l'écurie, à l'exception du septuple champion du monde Michael Schumacher, aujourd'hui à la retraite.

MEMBRE DE LA FAMILLE FERRARI

Ferrari n'a pas précisé la durée de son nouveau contrat, indiquant seulement que Leclerc resterait pour les "saisons à venir".

"Charles fait partie de la famille Ferrari depuis de nombreuses années maintenant et ce renouvellement nous semble tout à fait naturel", a déclaré le Français Fred Vasseur, à la tête de l'écurie.

Le coéquipier de Charles Leclerc n'est autre que le Britannique Lewis Hamilton, sept fois champion du monde, qui a rejoint l'écurie en provenance de Mercedes l'année dernière dans le cadre d'un contrat pluriannuel. Le pilote de 41 ans devrait poursuivre l'aventure la saison prochaine.

Ferrari n'a plus remporté de Grand Prix depuis 2024, ni de championnat depuis 2008, mais Lewis Hamilton a remporté une course sprint en Chine la saison dernière et a terminé deuxième au Canada le mois dernier.

Charles Leclerc est monté deux fois sur le podium cette saison – troisième en Australie et au Japon – et sera l'un des hommes à suivre lors de sa course à domicile ce week-end.

(Rédigé par Ian Ransom à Melbourne et Alan Baldwin à Londres; version française Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)