EyePoint s'apprête à enregistrer une chute record après l'échec d'un médicament ophtalmologique expérimental à atteindre l'objectif d'une étude de phase avancée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

17 août - ** L'action EyePoint EYPT.O s'effondre de 71% à 4,17 dollars, en passe d'enregistrer sa plus forte baisse journalière jamais observée et son plus bas niveau depuis avril 2025

** Le laboratoire pharmaceutique a déclaré que son médicament ophtalmologique expérimental , le Duravyu, n’avait pas atteint l’objectif principal d’un essai clinique de phase avancée le comparant à l’Eylea, le médicament ophtalmologique phare de Regeneron, chez des patients atteints de dégénérescence maculaire liée à l’âge de type humide, l’une des principales causes de perte de vision

** Il ajoute qu’une analyse excluant neuf patients dont la perte de vision n’était pas liée à la DMLA humide a montré que Duravyu présentait des performances similaires à celles d’Eylea

** Duravyu a réduit la charge thérapeutique de 42% par rapport à Eylea, soit environ deux injections en moins jusqu’à la semaine 56 – EYPT

** Indique que 54% des patients n’ont pas eu besoin d’injections supplémentaires jusqu’à la semaine 56, et que 79% n’ont reçu aucune ou une seule injection supplémentaire

** La société prévoit de disposer des données d’ une deuxième étude de phase avancée sur la DMLA humide au quatrième trimestre 2026 et envisage de déposer une demande d’autorisation auprès de la FDA au premier semestre 2027

** Compte tenu de l'évolution du cours lors de la séance, l'action affiche une baisse d'environ 77% depuis le début de l'année