ExxonMobil recule après avoir manqué ses objectifs de bénéfices au deuxième trimestre

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31 juillet - ** L'action du géant pétrolier ExxonMobil XOM.N recule de 3,17 % à 152 dollars en pré-ouverture ** La société n'a pas atteint les prévisions de concernant son bénéfice du deuxième trimestre, bien qu'elle ait enregistré son meilleur résultat trimestriel depuis quatre ans, grâce à la hausse des cours du pétrole et à l'amélioration des marges de raffinage induites par la guerre en cours entre les États-Unis, Israël et l'Iran

** Le résultat ajusté a progressé de 67 % par rapport au premier trimestre pour s’établir à 14,7 milliards de dollars, soit 3,52 dollars par action, un chiffre inférieur aux estimations consensuelles des analystes compilées par LSEG, qui s’élevaient à 3,60 dollars par action

** La société indique que, lorsque le détroit rouvrira, les deux trains de GNL endommagés au Qatar resteront hors service, ce qui représente environ 100.000 barils équivalent pétrole

** Le bénéfice du deuxième trimestre a plus que doublé par rapport à celui enregistré par le plus grand producteur américain au cours de la même période l’année dernière

** La production totale d’Exxon s’est élevée à 4,5 millions de barils équivalent pétrole par jour au deuxième trimestre, contre 4,6 millions de boepd au cours des trois premiers mois de l’année

** À la clôture d'hier, l'action XOM affichait une hausse de 30,44 % depuis le début de l'année