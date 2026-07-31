 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ExxonMobil recule après avoir manqué ses objectifs de bénéfices au deuxième trimestre
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 12:41
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 juillet - ** L'action du géant pétrolier ExxonMobil XOM.N recule de 3,17 % à 152 dollars en pré-ouverture ** La société n'a pas atteint les prévisions de concernant son bénéfice du deuxième trimestre, bien qu'elle ait enregistré son meilleur résultat trimestriel depuis quatre ans, grâce à la hausse des cours du pétrole et à l'amélioration des marges de raffinage induites par la guerre en cours entre les États-Unis, Israël et l'Iran

** Le résultat ajusté a progressé de 67 % par rapport au premier trimestre pour s’établir à 14,7 milliards de dollars, soit 3,52 dollars par action, un chiffre inférieur aux estimations consensuelles des analystes compilées par LSEG, qui s’élevaient à 3,60 dollars par action

** La société indique que, lorsque le détroit rouvrira, les deux trains de GNL endommagés au Qatar resteront hors service, ce qui représente environ 100.000 barils équivalent pétrole

** Le bénéfice du deuxième trimestre a plus que doublé par rapport à celui enregistré par le plus grand producteur américain au cours de la même période l’année dernière

** La production totale d’Exxon s’est élevée à 4,5 millions de barils équivalent pétrole par jour au deuxième trimestre, contre 4,6 millions de boepd au cours des trois premiers mois de l’année

** À la clôture d'hier, l'action XOM affichait une hausse de 30,44 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

EXXONMOBIL HLDG
157,070 USD NYSE +0,18%
Gaz naturel
2,76 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
90,39 USD Ice Europ +1,05%
Pétrole WTI
85,38 USD Ice Europ +1,68%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 553,7 +0,80%
2CRSI
27,14 +2,11%
WORLDLINE
12,364 +24,01%
HAFFNER ENERGY
0,333 +4,23%
CREDIT AGRICOLE SA
19,2 +2,21%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank