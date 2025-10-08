 Aller au contenu principal
CAC 40
8 044,79
+0,88%
ExxonMobil, Nvidia, Tesla... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street
information fournie par AOF 08/10/2025 à 14:59

(AOF) - ExxonMobil

L'Irak et la société pétrolière et gazière américaine Exxon Mobil signeront mercredi un accord pour gérer, développer et exploiter le champ pétrolier de Majnoon dans le sud de l'Irak, ont rapporté à Reuters trois sources officielles irakiennes proches du dossier. Cet accord porterait sur l'amélioration des infrastructures d'exportation d'or noir et des projets potentiels de commercialisation du pétrole. Si un accord est scellé, Exxon Mobil reviendrait alors sur le sol irakien après près de deux ans d'absence.

FedEx

JPMorgan a dégradé sa recommandation sur le titre de FedEx, de Surpondérer à Neutre et réduit son objectif de cours de 284 à 274 dollars. Dans une note publiée avant la publication des résultats du troisième trimestre 2025 du secteur du transport et de la logistique, la banque américaine dit être " de plus en plus préoccupé par le risque pesant sur les prévisions de bénéfice par action annuel de FedEx, étant donné qu'elles intègrent déjà un rebond des fondamentaux du fret."

Nvidia

La startup d'intelligence artificielle xAI d'Elon Musk a levé plus de fonds que prévu initialement, faisant appel à des bailleurs de fonds tels que Nvidia, pour porter son tour de table à 20 milliards de dollars, affirme Bloomberg citant des sources proches du dossier. Le financement comprend des capitaux propres et des dettes dans une entité ad hoc qui achètera des processeurs Nvidia et les louera à xAI pour les utiliser dans son projet Colossus 2, ont précisé ces sources. Nvidia investirait jusqu'à 2 milliards de dollars dans la partie actions de la transaction.

Tesla

Au lendemain de la présentation de deux versions moins chères des véhicules Model Y et Model 3, qui n’a pas réellement convaincu, le media The Information a révélé que le groupe aurait abandonné son objectif de produire des milliers de robots humanoïdes avant la fin de l’année. Elon Musk comptait sur ces robots pour impressionner les investisseurs lors de l’assemblée générale du groupe programmée le 6 novembre prochain. Au cours de cette réunion, les actionnaires doivent notamment se prononcer sur le plan de 1 000 milliards de dollars de rémunération proposé à son PDG.

Automobile / Equipementiers
Véhicules électriques

Valeurs associées

EXXON MOBIL
113,510 USD NYSE -0,65%
FEDEX
237,680 USD NYSE -1,89%
NVIDIA
188,5400 USD NASDAQ +1,89%
TESLA
431,4450 USD NASDAQ -0,38%
