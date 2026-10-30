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ExxonMobil en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au troisième trimestre, grâce à ses marges de raffinage
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 11:48

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** L'action du géant pétrolier américain ExxonMobil XOM.N progresse de 1,4% à 185,80 dollars avant l'ouverture du marché

** La société a dépassé les attentes concernant son bénéfice ajusté du troisième trimestre, grâce à la forte hausse des marges de raffinage induite par les perturbations de l'approvisionnement en carburant liées aux conflits en Iran et en Ukraine

** XOM affiche un bénéfice ajusté de 4,23 dollars par action au troisième trimestre, contre une estimation de 4,08 dollars par action — données compilées par LSEG

** La société annonce un résultat total ajusté de 17,5 milliards de dollars au troisième trimestre, contre une estimation de 16,6 milliards de dollars

** Le résultat ajusté en aval de XOM au troisième trimestre bondit de 120% par rapport au deuxième trimestre, à 9 milliards de dollars, grâce à des marges de raffinage plus élevées

** Le résultat ajusté en amont de XOM au troisième trimestre recule de 20% par rapport au deuxième trimestre, à 7,3 milliards de dollars, les cours de référence du Brent étant inférieurs à ceux des trois mois précédents

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 52,3% depuis le début de l'année

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