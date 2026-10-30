ExxonMobil dépasse les prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre grâce à l'essor du raffinage

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par Sheila Dang

ExxonMobil XOM.N a dépassé vendredi les prévisions de Wall Street concernant ses bénéfices du troisième trimestre, la flambée des marges de raffinage, alimentée par la guerre menée conjointement par les États-Unis et Israël contre l’Iran et par les frappes ukrainiennes sur les raffineries russes, ayant dopé les résultats du plus grand producteur de pétrole américain.

Le bénéfice par action ajusté pour le trimestre s'est établi à 4,23 dollars, dépassant les prévisions moyennes des analystes de 4,08 dollars compilées par LSEG.

Voici plus de détails sur le troisième trimestre:

* Le résultat total ajusté s’est élevé à 17,5 milliards de dollars, dépassant l’estimation moyenne des analystes de 16,6 milliards de dollars, telle que compilée par LSEG

* Le résultat ajusté de l’amont s’est élevé à 7,3 milliards de dollars, soit une baisse de 20 % par rapport au deuxième trimestre, les cours de référence du Brent ayant été inférieurs à ceux des trois mois précédents

* Les conflits au Moyen-Orient et la guerre entre la Russie et l’Ukraine ont paralysé les capacités de production de carburants et provoqué des pénuries mondiales de diesel

* La hausse des prix des carburants qui en a résulté a entraîné une explosion des bénéfices pour toutes les grandes compagnies pétrolières occidentales, notamment Shell et TotalEnergies , qui ont annoncé jeudi des résultats supérieurs aux prévisions

* Les résultats ajustés de l'activité aval ont totalisé 9 milliards de dollars, soit une hausse de 120 % par rapport au trimestre précédent, grâce à des marges de raffinage plus élevées

* Exxon a produit 4,5 millions de barils équivalent pétrole par jour, un niveau pratiquement inchangé par rapport au deuxième trimestre

* Exxon a réalisé un résultat ajusté de 1,3 milliard de dollars sur ses produits spécialisés, en hausse de 32 % par rapport au trimestre précédent

* La société a versé 4,3 milliards de dollars de dividendes et racheté des actions pour un montant de 5,1 milliards de dollars

* La société a annoncé un programme de rachat d’actions de 20 milliards de dollars pour 2027, soit le même montant qu’en 2026

* La société indique que ses raffineries de la côte américaine du golfe du Mexique ont atteint le deuxième plus haut niveau de production de diesel jamais enregistré et ont également fonctionné à 100 % de leur capacité d’unité de traitement du brut

* "Nous avons continué à relever le défi de répondre aux besoins énergétiques mondiaux, en nous appuyant sur une envergure, une intégration et des capacités techniques inégalées", a déclaré Darren Woods, directeur général d’Exxon

* Exxon concentre une part plus importante de sa production au Moyen-Orient que ses concurrents et est à la recherche de nouvelles ressources pétrolières dans d’autres régions du monde

* La société a signé le mois dernier un accord visant à explorer, développer et produire du schiste en Azerbaïdjan et a mené des discussions en vue d’un éventuel retour au Venezuela