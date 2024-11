ExxonMobil dépasse les attentes au troisième trimestre

(AOF) - Le groupe pétrolier ExxonMobil a dévoilé une baisse de ses profits moins importante que prévu dans un contexte de repli des marges de raffinage. Il a généré au troisième trimestre un bénéfice net de 8,6 milliards de dollars, soit 1,92 dollar par action, contre un profit de 9,07 milliards de dollars, soit 2,25 dollars par titre un an plus tôt. Le consensus Bloomberg s'élevait à 1,87 dollar. La firme américaine a enregistré la production de "liquides" la plus élevée depuis plus de 40 ans : 3,2 millions de barils par jour.

"Depuis le début de l'année, notre stratégie a permis à nos actionnaires d'obtenir des rendements de 20 %, et nous poursuivons cette croissance en annonçant aujourd'hui une augmentation de 4 % de notre dividende trimestriel. Cela fait maintenant 42 ans que nous augmentons notre dividende annuel" a déclaré le PDG, Darren Woods. Le dividende trimestriel passe à 99 cents par action au quatrième trimestre.

AOF - EN SAVOIR PLUS