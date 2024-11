Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ExxonMobil: BPA en repli de 14% au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 01/11/2024 à 12:26









(CercleFinance.com) - ExxonMobil publie un chiffre de 90,01 milliards de dollars au titre du 3e trimestre, un chiffre en baisse de moins de 1% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, le bénéfice net part du groupe ressort à 8,61 milliards de dollars, en repli de 5%, laissant apparaître un BPA de 1,92$ en recul de 14%.



Darren Woods, le dirigeant d'ExxonMobil indique que l'entreprise a réalisé 11,3 milliards de dollars d'économies structurelles depuis 2019.



'Notre stratégie offre à nos actionnaires un rendement de premier plan de 20 % cette année, et nous poursuivons cette croissance avec une augmentation de 4 % de notre dividende trimestriel annoncée aujourd'hui', assure-t-il.



Les bénéfices cumulés depuis le début de l'année s'élèvent à 26,1 milliards de dollars, contre 28,4 milliards de dollars pour la même période l'an dernier.



Selon Exxon, cette baisse est due au recul des marges de raffinage de l'industrie et des prix du gaz naturel par rapport aux niveaux historiquement élevés de l'année passée.







Valeurs associées EXXON MOBIL 116,71 USD NYSE 0,00%