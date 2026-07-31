ExxonMobil augmente de 68% son BPA au 2e trimestre

ExxonMobil publie, au titre du 2e trimestre 2026, un bénéfice net ajusté de 14,7 MdsUSD, soit 3,52 USD par action, à comparer à un BPA de 2,09 USD au trimestre précédent, une forte progression reflétant des contributions positives de chacun de ses quatre principaux segments.

Le groupe énergétique a en effet enregistré des bénéfices ajustés en hausse, à 7,93 MdsUSD dans l'amont, à 5,46 MdsUSD dans les produits énergétiques, à 1,13 MdUSD dans les produits chimiques et à 956 MUSD dans les produits de spécialité.

Les bénéfices de l'amont (exploration et production) se sont améliorés grâce à une production record dans le bassin permien, à plus de 1,8 Moebd, et à l'absence de perturbations opérationnelles au Kazakhstan, en partie compensées par les perturbations au Moyen-Orient.

De leur côté, les bénéfices des produits énergétiques ont progressé grâce à un taux d'utilisation élevé sur la côte américaine du golfe du Mexique et à une production record de diesel, en partie contrebalancés par les effets des opérations de maintenance programmée.

"Nous avons généré des bénéfices et des flux de trésorerie solides, continué à investir dans des opportunités créatrices de valeur, redistribué des liquidités à nos actionnaires et renforcé notre bilan", déclare le dirigeant, qui met notamment en avant un free cash-flow de 17,2 MdsUSD.