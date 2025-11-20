ExxonMobil achète 40 % du pipeline de LGN Bahia d'Enterprise Products

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
(Actualisé avec cours en avant-Bourse, contrats à terme, Walmart, Verizon, Abbott, Warner Music Group, Bath&Body Works) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de
par David Shepardson Verizon a annoncé jeudi prévoir de supprimer 13.000 emplois, son plus grand plan de licenciement à ce jour alors que le groupe américain de télécommunications cherche à réduire ses coûts et restructurer ses activités. Le premier opérateur de ...
Lire la suite
Le Premier ministre Pedro Sánchez a rendu hommage au "miracle" espagnol jeudi, 50 ans jour pour jour après la mort du général Franco, appelant à "défendre la démocratie" au moment où certains jeunes se disent nostalgiques d'une époque dont l'héritage divise toujours ...
Lire la suite
Walmart a relevé jeudi ses prévisions annuelles pour la seconde fois cette année après un trimestre solide porté par la forte hausse des ventes en ligne, tout en annonçant prévoir de transférer sa cotation au Nasdaq à compter du 9 décembre. Le groupe prévoit désormais ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer