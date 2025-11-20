 Aller au contenu principal
ExxonMobil achète 40 % du pipeline de LGN Bahia d'Enterprise Products
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 13:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Enterprise Products Partners EPD.N a déclaré jeudi qu'Exxon Mobil XOM.N achèterait une participation de 40 % dans son pipeline de liquides de gaz naturel Bahia.

