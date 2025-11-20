ExxonMobil achète 40 % du pipeline de LGN Bahia d'Enterprise Products

Enterprise Products Partners EPD.N a déclaré jeudi qu'Exxon Mobil XOM.N achèterait une participation de 40 % dans son pipeline de liquides de gaz naturel Bahia.