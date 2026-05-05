Exxon utilise l'IA pour accélérer l'analyse des gisements pétroliers de la Guyane, selon le vice-président chargé de l'exploration

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'IA et le calcul haute performance accélèrent l'analyse des données sismiques, déclare John Ardill, vice-président

* Exxon utilise de nouvelles technologies pour réévaluer ses perspectives mondiales et s'intéresse aux similitudes entre Trinité-et-Tobago et l'Angola

* Ardill évoque les risques liés à l'approvisionnement mondial et insiste sur la diversification de l'approvisionnement et les technologies pour réduire les coûts d'équilibre

(Citations et détails dans les paragraphes 2 et 4 à 16) par Curtis Williams

Exxon Mobil XOM.N utilise l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies pour interpréter les données sismiques de la Guyane en quelques jours plutôt qu'en plusieurs mois, a déclaré mardi John Ardill, vice-président de l'exploration de la société.

Le calcul haute performance et les algorithmes basés sur l'IA ont accéléré l'imagerie sismique, a déclaré M. Ardill lors de l'Offshore Technology Conference à Houston.

“Nous utilisons ce qu'on appelle l'apprentissage profond, la classification et l'apprentissage renforcé.... Nous pouvons exploiter ces outils en quelques jours seulement, et l'interprète peut alors obtenir une liste hiérarchisée des anomalies à valider efficacement,” a-t-il déclaré.

Exxon Mobil dirige le consortium , qui contrôle l’ensemble de la production de pétrole brut et de gaz dans ce pays d’Amérique du Sud, dont la capacité de production a été portée à plus de 900 000 barils par jour depuis le début de l’exploitation il y a six ans.

La société a également pu utiliser de nouvelles technologies dans d’autres régions du monde pour réexaminerdes prospects pétroliers auparavant jugés non rentables, a déclaré M. Ardill. Les futuresexplorations se concentreront de plus en plus sur des zones qui étaient autrefois trop difficiles à exploiter mais qui deviennent viables à mesure que la technologie s’améliore, a-t-il ajouté.

Il a indiqué qu'Exxon prévoyait d'achever l'acquisition sismique d'ici la fin de l'année et d'évaluer rapidement son bloc offshore à Trinité-et-Tobago, qui borde la Guyane. La société estime que la géologie pourrait ressembler à celle de la Guyane ou de l'Angola, a-t-il déclaré.

“L’Angola possède des gisements en eaux profondes, tout comme la Guyane, et le concept que nous recherchons à Trinité-et-Tobago est similaire: des gisements pétroliers en eaux profondes,” a déclaré M. Ardill aux journalistes en marge de la conférence.

Il a cité la Guyane et Trinité-et-Tobago comme exemples de gouvernements qui agissent rapidement et proposent des conditions politiques et commerciales avantageuses tant pour le pays hôte que pour Exxon. Bien que le Venezuela dispose également d’importantes ressources, M. Ardill a déclaré que les conditions commerciales et politiques doivent être réunies pour qu’Exxon envisage un éventuel retour dans le pays.

“C’est l’un des plus grands gisements au monde, et avec des investissements et la technologie, il peut être exploité,” a-t-il déclaré. “Il s’agit de créer les conditions d’investissement adéquates.”

CONFLIT AU MOYEN-ORIENT

Le monde n’a pas encore ressenti pleinement l’impact des perturbations de l’approvisionnement mondial liées au conflit impliquant la guerre américano-israélienne avec l’Iran et la fermeture du détroit d’Ormuz, a déclaré M. Ardill. Il a ajouté qu’Exxon anticipait systématiquement de telles perturbations et n’avait pas été prise complètement au dépourvu .

“Nous évaluons toutes ces éventualités et nous nous y préparons,” a déclaré M. Ardill, soulignant que la société avait utilisé sa base d'approvisionnement mondiale diversifiée pour faire face aux perturbations.

Il a déclaré que les projets pétroliers et gaziers dans le bassin permien et en Guyane “sont extrêmement importants lorsque l’approvisionnement en pétrole et en gaz du Moyen-Orient est restreint.”

Le seuil de rentabilité d’Exxon pour le pétrole dans le bassin permien et en Guyane est inférieur à 30 dollars le baril, et les nouveaux projets — y compris l’exploration prévue en Alaska — doivent rivaliser avec ce seuil, a déclaré M. Ardill, ajoutant que les nouvelles technologies pourraient contribuer à rendre cela possible.

Le défi pour l’Alaska n’est ni politique ni géologique, mais commercial, a-t-il déclaré.

“L’Alaska, en raison de sa situation géographique et de ses conditions, est plus coûteux,” a déclaré M. Ardill. “C’est là que la technologie entre en jeu, pour exploiter la ressource et réduire ces coûts.”