 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Exxon utilise l'IA pour accélérer l'analyse des gisements pétroliers de la Guyane, selon le vice-président chargé de l'exploration
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 17:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Curtis Williams

Les dernières avancées en matière d'IA et de technologie permettent à Exxon Mobil XOM.N d'interpréter les données sismiques de la Guyane en quelques jours, plutôt qu'en plusieurs mois, a déclaré mardi John Ardill, vice-président de l'exploration de la société.

La société, qui dirige un consortium pétrolier en Guyane, utilise également ces nouvelles technologies pour exploiter des gisements pétroliers qu'elle ignorait auparavant, a-t-il déclaré lors de la Conférence sur les technologies offshore à Houston.

Valeurs associées

EXXON MOBIL
154,430 USD NYSE +0,42%
Gaz naturel
2,87 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
110,54 USD Ice Europ -3,09%
Pétrole WTI
102,19 USD Ice Europ -2,58%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank