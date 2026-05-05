Exxon utilise l'IA pour accélérer l'analyse des gisements pétroliers de la Guyane, selon le vice-président chargé de l'exploration

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Curtis Williams

Les dernières avancées en matière d'IA et de technologie permettent à Exxon Mobil XOM.N d'interpréter les données sismiques de la Guyane en quelques jours, plutôt qu'en plusieurs mois, a déclaré mardi John Ardill, vice-président de l'exploration de la société.

La société, qui dirige un consortium pétrolier en Guyane, utilise également ces nouvelles technologies pour exploiter des gisements pétroliers qu'elle ignorait auparavant, a-t-il déclaré lors de la Conférence sur les technologies offshore à Houston.