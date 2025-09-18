Exxon suspend ses projets de recyclage du plastique en Europe en raison d'une réglementation européenne

ExxonMobil XOM.N suspend un investissement de 100 millions d'euros (118,4 millions de dollars) dans le recyclage du plastique en Europe en raison du projet de réglementation européenne qui détermine le contenu recyclé d'un produit final.

Le producteur d'énergie américain a deux projets de recyclage chimique dans des usines existantes à Rotterdam et à Anvers pour traiter 80 000 tonnes de déchets plastiques par an.

Toutefois, le premier vice-président Jack Williams a déclaré à Reuters lors d'un entretien que les deux projets avaient été suspendus en raison du projet de réglementation européenne qui, selon lui, est discriminatoire à l'égard de l'utilisation de sites pétrochimiques existants par rapport à des installations autonomes.

"Tout le reste est en bonne voie. Nous avons bénéficié d'un soutien local", a-t-il déclaré. "Nous voulons faire ces investissements... La seule chose qui nous empêche de réaliser ce projet est la politique de l'UE."

L'enjeu est un projet de loi visant à calculer le contenu recyclé sur la base de la masse des déchets entrant dans le système et de la masse du produit fini.

ExxonMobil affirme que cela favorise considérablement les technologies autonomes où le chemin des déchets plastiques à la production est plus clair et pénalise les installations intégrées plus complexes dans lesquelles les matières premières fossiles sont introduites.

Williams a déclaré que, sur la base du projet de loi, ses installations obtiendraient moins de la moitié des crédits dus.

Le projet a fait l'objet d'une consultation publique qui s'est achevée il y a un mois. Des groupes industriels et des entreprises, dont la société finlandaise Neste, partagent le point de vue d'Exxon.

L'Union européenne s'est fixé pour objectif d'augmenter les taux de recyclage des matières plastiques, notamment de faire en sorte que les bouteilles en plastique contiennent 30 % de matières recyclées d'ici à 2030.

L'industrie affirme qu'elle doit combiner le recyclage mécanique, qui retraite les déchets sans modifier leur structure chimique, et le recyclage chimique, qui peut traiter des plastiques plus complexes en les décomposant en produits chimiques de base.

M. Williams a également indiqué que si les droits de douane américains n'étaient pas un problème majeur pour l'entreprise, la réglementation européenne l'était.

Il a notamment demandé à l'Union européenne d'abroger la directive "Corporate Sustainability Due Diligence" (CSDDD qui oblige les grandes entreprises à vérifier si leurs chaînes d'approvisionnement ont recours au travail forcé ou si elles causent des dommages à l'environnement.

M. Williams a déclaré que cette directive était complexe, bureaucratique, coûteuse, dans certains cas irréalisable et qu'elle s'appliquait au-delà de l'Union européenne. L'Union européenne a déjà assoupli les règles et retardé leur mise en œuvre.

(1 dollar = 0,8447 euro)