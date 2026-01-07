Exxon signale que la baisse des prix du pétrole pourrait affecter les bénéfices du quatrième trimestre dans le secteur de l'amont

(Ajoute le commentaire des analystes au paragraphe 7 et les marges de l'industrie au paragraphe 9) par Pooja Menon

La major pétrolière américaine Exxon Mobil XOM.N a déclaré mercredi que la baisse des prix du pétrole brut pourrait réduire ses bénéfices en amont du quatrième trimestre d'environ 800 millions de dollars à 1,2 milliard de dollars.

Les prix du pétrole LCOc1 ont baissé de 9,2 % au cours du trimestre clos le 31 décembre, les inquiétudes concernant l'offre excédentaire et les tarifs douaniers l'emportant sur les risques géopolitiques.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont perdu environ 19 % en 2025, ce qui représente la plus forte baisse annuelle en pourcentage depuis 2020 et leur troisième année consécutive de pertes, la plus longue série de ce type jamais enregistrée. Le brut américain West Texas Intermediate CLc1 a enregistré une baisse annuelle de près de 20 %.

La société a déclaré dans un document réglementaire que les variations des prix du gaz pourraient affecter ses bénéfices trimestriels en amont d'un montant négatif de 300 millions de dollars à un montant positif de 100 millions de dollars.

L'instantané d'Exxon est suivi de près afin d'obtenir des indices sur la manière dont le secteur pétrolier dans son ensemble se comportera lorsque les entreprises commenceront à publier leurs résultats trimestriels dans quelques semaines.

Les analystes s'attendent à ce qu'Exxon déclare un bénéfice ajusté de 1,66 $ par action pour le quatrième trimestre, selon les données compilées par LSEG.

"Toutefois, nous pensons que de nombreux courtiers, y compris nous, n'ont pas encore évalué le marché, ce qui pourrait conduire à des estimations de bénéfices plus faibles étant donné la baisse des prix du pétrole et du gaz par rapport aux attentes au début du quatrième trimestre 2025", ont déclaré les analystes de la Banque Scotia dans une note.

Exxon a également déclaré que les charges de restructuration pourraient avoir un impact négatif sur les bénéfices globaux d'environ 200 millions de dollars. À la fin de l'année dernière, la société avait indiqué que son plan d'entreprise était axé sur la réduction des coûts et l'augmentation des bénéfices, même en période de volatilité des prix du pétrole.

Elle a néanmoins indiqué que l'augmentation des marges dans le secteur du raffinage pourrait accroître les bénéfices de 300 à 700 millions de dollars au quatrième trimestre.

Exxon devrait publier ses résultats pour le dernier trimestre de l'année le 30 janvier.

Au troisième trimestre, la major de l'énergie avait enregistré des bénéfices en amont de 5,7 milliards de dollars. Son bénéfice total s'est élevé à 7,5 milliards de dollars au cours de cette période.