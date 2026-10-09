Exxon s'oppose à la proposition d'accord concernant l'amende de 5 milliards de dollars infligée par le Kazakhstan dans l'affaire Kashagan, rapporte Bloomberg News

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ExxonMobil XOM.N a bloqué une proposition visant à ce que les partenaires du gisement pétrolier de Kashagan, au Kazakhstan, concluent un accord avec le gouvernement du pays concernant une amende environnementale contestéede 5 milliards de dollars , a rapporté vendredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

La North Caspian Operating Company (NCOC), qui regroupe Exxon, Shell SHEL.L , Eni ENI.MI et TotalEnergies TTEF.PA , est engagée dans un bras de fer juridique avec le gouvernement kazakh, qui l'accuse d'infractions environnementales liées au stockage de soufre.

Voici plus de détails:

* Kashagan, un gisement offshore situé dans la mer Caspienne, est l’une des plus importantes découvertes pétrolières mondiales de ces dernières décennies, avec des réserves récupérables estimées à 13 milliards de barils.

* À la fin du mois dernier, le Kazakhstan a relancé une procédure d'exécution visant à recouvrer une amende de 2 300 milliards de tenge (5,22 milliards de dollars) infligée au consortium international exploitant le gisement de Kashagan, a rapporté l'agence de presse russe Interfax.

* Un tribunal kazakh a rejeté une action en justice intentée par l’exploitant du gisement visant à faire annuler la décision d’engager une procédure d’exécution pour recouvrer l’amende, a rapporté l’agence de presse Interfax à la fin du mois dernier.

* Le sort de cette amende est devenu un enjeu central dans les négociations entre le géant pétrolier et le Kazakhstan concernant un projet d’augmentation de la production du gisement de Kashagan, selon le rapport de Bloomberg.

* Exxon a fait savoir au gouvernement kazakh qu’un investissement potentiel de 80 milliards de dollars dans ce gisement dépendrait du règlement de ce différend, selon le rapport de Bloomberg.

* Exxon n'était pas favorable à cette récente proposition et a rallié TotalEnergies à sa cause, précise le rapport.

* Exxon n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.