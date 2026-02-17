Exxon s'engage à agir rapidement pour exploiter le gaz en Guyane, selon un dirigeant

Exxon Mobil XOM.N s'est engagé à agir rapidement pour développer le gaz naturel en Guyane, a déclaré mardi Dan Ammann, le responsable de l'amont du groupe énergétique américain, une décision clé dans le cadre des efforts déployés par le pays pour augmenter la production et l'approvisionnement en gaz.

"Nous sommes déterminés à développer le gaz guyanais et à maximiser sa valeur et son impact sur le pays", a-t-il déclaré lors de la conférence sur l'énergie de la Guyane à Georgetown.