Exxon s'attend à une hausse de ses bénéfices en amont du troisième trimestre pouvant atteindre 300 millions de dollars grâce aux prix du pétrole
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 00:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 6) par Sumit Saha et Sheila Dang

Exxon Mobil XOM.N a déclaré lundi que les variations des prix du pétrole brut au cours du troisième trimestre pourraient avoir un impact sur les bénéfices en amont de la société, allant de -100 millions de dollars à +300 millions de dollars.

La société a également indiqué dans un document réglementaire que des marges plus importantes dans le secteur du raffinage pourraient augmenter les bénéfices de 300 à 700 millions de dollars par rapport au deuxième trimestre.

Les prix de référence du pétrole brut Brent LCOc1 se sont établis en moyenne à 68,17 dollars le baril de juillet à septembre, soit une hausse de 2 % par rapport au trimestre précédent. Les prix du gaz naturel américain NGc1 ont baissé de 12,5 % par rapport au trimestre précédent et se sont établis en moyenne à 3,07 dollars par million d'unités thermiques britanniques.

Exxon a déclaré que les variations des prix du gaz pourraient affecter ses bénéfices trimestriels en amont, avec un impact allant de -200 millions de dollars à +200 millions de dollars.

La société a également déclaré que les coûts de restructuration pourraient avoir un impact négatif de 400 à 600 millions de dollars sur ses bénéfices globaux. La semaine dernière, la société a déclaré qu'elle allait licencier 2 000 travailleurs dans le monde, en particulier au Canada et dans l'Union européenne, dans le cadre d'un plan de restructuration à long terme.

Phillip Jungwirth, analyste chez BMO Capital Markets, s'attend à ce que la réduction des coûts structurels ait un effet positif, mais elle pourrait être contrebalancée par des dépenses plus élevées.

Le dossier réglementaire d'Exxon donne un aperçu des facteurs de marché qui ont affecté les activités de la première société pétrolière américaine et est suivi par les investisseurs pour obtenir des signaux sur les performances de l'ensemble de l'industrie et d'autres producteurs.

La société publiera ses derniers résultats trimestriels le 31 octobre.

Les analystes s'attendent à ce qu'Exxon déclare un bénéfice ajusté de 1,79 $ par action pour le troisième trimestre, selon les estimations consensuelles compilées par LSEG.

La major pétrolière française TotalEnergies TTEF.PA et la société britannique BP BP.L publieront leurs résultats du troisième trimestre le 30 octobre et le 4 novembre.

L'entreprise phare du secteur avait enregistré des bénéfices en amont de 5,4 milliards de dollars au deuxième trimestre.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

