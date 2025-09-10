 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Exxon s'attend à ce que l'UE signe des contrats gaziers à long terme avec les USA, selon le Financial Times
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 08:34

Des logos d'ExxonMobil sont visibles sur son stand à Gastech, le plus grand salon mondial de l'industrie du gaz, à Chiba

ExxonMobil s'attend à ce que l'Union européenne signe des contrats de fourniture de gaz américain sur plusieurs décennies, dans le cadre de sa promesse d'acheter des milliards de dollars d'énergie américaine, a rapporté le Financial Times mercredi.

En juillet, l'UE s'est engagée à acheter aux Etats-Unis pour 750 milliards de dollars (640,26 milliards d'euros) d'énergie d'ici 2028 dans le cadre d'un vaste pacte commercial avec Washington.

Exxon et l'UE n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Peter Clarke, vice-président exécutif de la division gaz naturel liquéfié d'Exxon, a déclaré au Financial Times que l'expansion de l'infrastructure GNL en Europe rendait "logique" l'engagement d'un approvisionnement à plus long terme, notant qu'Exxon vend environ 80% de son GNL dans le cadre de contrats de ce type.

L'Europe est désormais "le marché le plus important" pour les exportations américaines de GNL, et la prochaine étape consistera pour le continent "à déterminer comment il soutient les contrats à long terme", selon les propos de Peter Clarke cités par le FT.

En 2024, les États-Unis ont assuré 50% des importations européennes de GNL, ainsi que 17% du pétrole et 35% du charbon, selon Eurostat. Toute expansion du commerce de l'énergie devrait être centrée sur le GNL, les États-Unis étant le premier exportateur mondial de ce combustible.

"Nous avons constaté dans les données une hausse assez importante des importations de GNL en Europe, d'une année sur l'autre, d'environ 20%", a précisé Peter Clarke au FT, ajoutant que 55% des importations provenaient des États-Unis.

(Rédigé par Preetika Parashuraman, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

