Novo Nordisk va supprimer 9.000 emplois dans le cadre de sa restructuration

Une vue montre un panneau Novo Nordisk à l'extérieur de ses bureaux à Bagsvaerd, dans la banlieue de Copenhague

La laboratoire danois Novo Nordisk va supprimer 9.000 emplois dans le cadre d'une restructuration visant à économiser 8 milliards de couronnes danoises (1,07 milliard d'euros) par an, a déclaré mercredi le fabricant du traitement amaigrissant Wegovy aux prises avec la concurrence accrue du géant américain Eli Lilly.

"Novo Nordisk a annoncé aujourd'hui une transformation à l'échelle de l'entreprise visant à simplifier son organisation, à accélérer la prise de décision et à réaffecter ses ressources vers les opportunités de croissance de l'entreprise dans le domaine du diabète et de l'obésité", selon un communiqué.

Le groupe avait annoncé en août la mise en place d'un gel des embauches au niveau mondial, concernant les postes non critiques pour son activité.

