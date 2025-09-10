Exxon s'attend à ce que l'UE signe des accords à long terme sur le gaz américain, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails tirés du rapport du FT et d'informations générales)

ExxonMobil XOM.N s'attend à ce que l'Union européenne signe des contrats de gaz américain sur plusieurs décennies dans le cadre de sa promesse d'acheter des milliards de dollars d'énergie américaine, a rapporté le Financial Times mercredi.

En juillet, l'UE s'est engagée à acheter pour 750 milliards de dollars d'énergie américaine d'ici 2028 dans le cadre d'un pacte commercial de grande envergure avec Washington.

Exxon et l'UE n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Peter Clarke, vice-président senior de la division gaz naturel liquéfié d'Exxon , a déclaré au FT que l'expansion de l'infrastructure GNL en Europe rendait "logique" l'engagement d'un approvisionnement à plus long terme, notant qu'Exxon vend environ 80 % de son GNL dans le cadre de ce type de contrats.

L'Europe est désormais "le marché le plus important" pour les exportations américaines de GNL, et la prochaine étape consistera pour le continent "à déterminer comment il soutient les contrats à long terme", selon le journal.

Les États-Unis ont fourni 50 % des importations de gaz naturel liquéfié de l'UE en 2024, ainsi que 17 % du pétrole et 35 % du charbon, selon Eurostat. Toute expansion du commerce de l'énergie devrait être centrée sur le GNL, les États-Unis étant le premier exportateur mondial de ce combustible.

"Nous avons vu dans les données une augmentation assez importante des importations de GNL en Europe, d'une année sur l'autre, d'environ 20 % ", a déclaré Peter Clarke au FT, ajoutant que 55 % des importations provenaient des États-Unis.