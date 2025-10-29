Dans l'est de Cuba, les habitants entament le déblayage des rues jonchées d'objets divers et d'arbres tombés à terre après le passage de l'ouragan Melissa, qui a causé la mort d'au moins 30 personnes avant son arrivée sur l'île.
Le puissant ouragan Melissa cause de graves dégâts à Santiago de Cuba
