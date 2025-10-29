Lors d'une conférence de presse à Paris, la procureure de la République de Paris, Laure Beccuau, déclare que les deux hommes interpellés pour le casse du Louvre "ont partiellement reconnu les faits" pour lesquels ils sont suspectés.
Casse du Louvre: les deux hommes interpellés ont partiellement reconnu les faits (procureure)
