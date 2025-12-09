Exxon relève ses prévisions de bénéfice et de flux de trésorerie jusqu'en 2030

Exxon Mobil XOM.N a relevé mardi ses prévisions de croissance de son bénéfice à 25 milliards de dollars (21,47 milliards d'euros) et de croissance des flux de trésorerie à 35 milliards de dollars entre 2024 et 2030.

Cette mis à jour des projections du groupe pétrolier américain représente une augmentation de 5 milliards de dollars pour le bénéfice et les flux de trésorerie par rapport aux prévisions précédentes.

Exxon a déclaré ne pas prévoir d'augmenter ses dépenses d'investissement pour cette période. Le groupe avait précédemment prévu des dépenses annuelles de 28 à 33 milliards de dollars jusqu'en 2030.

La major pétrolière prévoit que la production en amont atteindra 5,5 millions de barils équivalent pétrole par jour (bepj) d'ici à 2030, contre 5,4 bepj prévus précédemment.

La production de ses actifs dans le bassin Permien, le principal gisement pétrolier des États-Unis, et en Guyane devrait atteindre 3,7 millions bepj d'ici la fin de la décennie.

Le groupe a déclaré s'attendre à des contributions plus importantes de la part de ses actifs avantageux, à un mix d'activités plus rentable et à des coûts d'exploitation plus faibles jusqu'en 2030.

(Rédigé par Vallari Srivastava à Bangalore ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)