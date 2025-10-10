 Aller au contenu principal
Exxon redémarre la FCCU à la raffinerie de Beaumont, au Texas, selon certaines sources
information fournie par Reuters 10/10/2025 à 18:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de l'absence de réponse de la part de l'entreprise, détails) par Erwin Seba

Exxon Mobil XOM.M a redémarré jeudi l'unité de craquage catalytique fluide (FCCU) qui produit de l'essence dans sa raffinerie de Beaumont, au Texas, d'une capacité de 612 000 barils par jour, selon des personnes familières avec les opérations de l'usine.

La FCCU, d'une capacité de 120 000 barils par jour, avait été fermée mardi soir en raison d'un dysfonctionnement, selon un avis déposé par la société auprès de la Commission de la qualité de l'environnement du Texas.

Un porte-parole d'Exxon n'a pas répondu à une demande de commentaire vendredi.

La FCCU s'est arrêtée à la suite du dysfonctionnement peu après 21h30 CDT mardi (0230 GMT mercredi).

L'avis de la TCEQ indique qu'Exxon s'attendait à ce que le brûlage à la torche se poursuive pendant environ 24 heures après le dysfonctionnement.

Les raffineries utilisent leurs torchères de sécurité pour brûler les hydrocarbures qui ne peuvent pas être traités normalement.

Les FCCU utilisent un catalyseur en poudre fine sous haute température et pression pour convertir le gasoil en essence non finie.

