Exxon prévoit une révision en 2026 d'un petit CDU à la raffinerie de Beaumont, au Texas, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

Exxon Mobil Corp XOM.N prévoit une révision de six semaines en février 2026 sur la petite unité de distillation de brut (CDU) à sa raffinerie de 612 000 barils par jour (bpd) à Beaumont, au Texas, ont déclaré des personnes familières avec les opérations de l'usine.

Kelly Davila, porte-parole d'Exxon, a déclaré que la société ne commentait pas les opérations de maintenance à venir.

Il y aura également six semaines de travaux préparatoires autour du CDU Crude A, d'une capacité de 180 000 bpj, avant qu'il ne soit fermé en février pour la révision, ont indiqué les sources.

Le Crude A est l'un des trois CDU de la raffinerie de Beaumont qui décomposent le pétrole brut en matières premières pour toutes les autres unités de la raffinerie.

Le Crude A traite du pétrole brut non corrosif à faible teneur en soufre.