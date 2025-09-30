Exxon Mobil va supprimer 2 000 emplois, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Exxon Mobil XOM.N va licencier 2 000 personnes dans le monde dans le cadre de son plan de restructuration à long terme, a rapporté mardi Bloomberg News, citant une note de service.
Le groupe énergétique américain n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.
Les réductions représentent environ 3 à 4 % de la main-d'œuvre mondiale d'Exxon, selon le rapport.
