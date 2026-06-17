Exxon Mobil signe un accord pour approvisionner le premier terminal GNL prévu en Afrique du Sud

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Exxon Mobil XOM.N a signé un accord préliminaire pour fournir du gaz naturel liquéfié (GNL) au terminal Zululand Energy en Afrique du Sud, qui deviendra, une fois construit, la première installation d'importation de GNL du pays, ont annoncé mercredi les deux entreprises.

* Ce terminal s'inscrit dans la stratégie de l'Afrique du Sud visant à s'affranchir de la production d'électricité à partir du charbon, qui représente la majeure partie de l'approvisionnement électrique du pays.

* Reuters avait rapporté en mars que le Zululand Energy Terminal (ZET) espérait conclure un accord avec Exxon Mobil concernant l'approvisionnement en GNL dans les mois à venir.

* La participation d’Exxon Mobil contribue à renforcer l’importance du port de Richards Bay, où le ZET est en cours de construction sur la côte est de l’Afrique du Sud, en tant que point d’entrée pour le GNL, et soutient les projets visant à créer un « marché du gaz compétitif et durable », a déclaré Oliver Naidu, directeur du ZET.

* Exxon Mobil a identifié l’Afrique du Sud comme un marché prioritaire et souhaite porter son approvisionnement en GNL à plus de 40 millions de tonnes métriques par an d’ici 2030.

* "Cet accord témoigne de l’expérience mondiale d’Exxon Mobil dans le domaine du GNL et de notre engagement à soutenir la sécurité énergétique de l’Afrique du Sud grâce à un approvisionnement fiable", a déclaré Andrew Barry, président d’ExxonMobil LNG Market Development Inc.

* Au début du mois, la compagnie d’électricité publique sud-africaine Eskom a signé un accord à long terme sur le GNL avec ZET, qui soutiendra un projet de centrale électrique au gaz d’une puissance de 3 000 mégawatts.