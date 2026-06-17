 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Exxon Mobil signe un accord pour approvisionner le premier terminal GNL prévu en Afrique du Sud
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 09:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Exxon Mobil XOM.N a signé un accord préliminaire pour fournir du gaz naturel liquéfié (GNL) au terminal Zululand Energy en Afrique du Sud, qui deviendra, une fois construit, la première installation d'importation de GNL du pays, ont annoncé mercredi les deux entreprises.

* Ce terminal s'inscrit dans la stratégie de l'Afrique du Sud visant à s'affranchir de la production d'électricité à partir du charbon, qui représente la majeure partie de l'approvisionnement électrique du pays.

* Reuters avait rapporté en mars que le Zululand Energy Terminal (ZET) espérait conclure un accord avec Exxon Mobil concernant l'approvisionnement en GNL dans les mois à venir.

* La participation d’Exxon Mobil contribue à renforcer l’importance du port de Richards Bay, où le ZET est en cours de construction sur la côte est de l’Afrique du Sud, en tant que point d’entrée pour le GNL, et soutient les projets visant à créer un « marché du gaz compétitif et durable », a déclaré Oliver Naidu, directeur du ZET.

* Exxon Mobil a identifié l’Afrique du Sud comme un marché prioritaire et souhaite porter son approvisionnement en GNL à plus de 40 millions de tonnes métriques par an d’ici 2030.

* "Cet accord témoigne de l’expérience mondiale d’Exxon Mobil dans le domaine du GNL et de notre engagement à soutenir la sécurité énergétique de l’Afrique du Sud grâce à un approvisionnement fiable", a déclaré Andrew Barry, président d’ExxonMobil LNG Market Development Inc.

* Au début du mois, la compagnie d’électricité publique sud-africaine Eskom a signé un accord à long terme sur le GNL avec ZET, qui soutiendra un projet de centrale électrique au gaz d’une puissance de 3 000 mégawatts.

Valeurs associées

EXXON MOBIL
141,870 USD NYSE +0,66%
Gaz naturel
3,24 USD NYMEX +2,92%
Pétrole Brent
78,72 USD Ice Europ -0,78%
Pétrole WTI
75,40 USD Ice Europ -1,19%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des panneaux d'affichage électroniques indiquant les cours boursiers et les indicateurs économiques à la Bourse de Tokyo, le 1er juin 2026. ( AFP / Kazuhiro NOGI )
    Les Bourses mondiales attendent la Fed, le pétrole se stabilise
    information fournie par AFP 17.06.2026 09:44 

    Les Bourses mondiales attendent mercredi de connaître l'issue de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), première de son nouveau président Kevin Warsh, sur fond de stabilisation des prix du pétrole. En Europe, dans les premiers ... Lire la suite

  • L'ex-Premier ministre espagnol José Luis Rodríguez Zapatero lors d'une conférence de presse au ministère des Affaires étrangères de la République dominicaine, à Saint-Domingue, le 7 février 2018 ( AFP / Erika SANTELICES )
    Espagne: l'ex-Premier ministre Zapatero au tribunal pour une audition inédite devant le juge
    information fournie par AFP 17.06.2026 09:42 

    L'ex-Premier ministre espagnol José Luis Rodríguez Zapatero est auditionné mercredi par le juge qui l'a mis en examen pour trafic d'influence et blanchiment d'argent, une première pour un chef ou ex-chef de gouvernement dans le pays. L'ancien chef du gouvernement, ... Lire la suite

  • Air liquide 4 (Crédit: / Air Liquide)
    Plus gros contrat espagnol de l'histoire d'Air Liquide
    information fournie par Zonebourse 17.06.2026 09:28 

    Le spécialiste des gaz industriels et médicaux a été choisi par la région de Valence en Espagne pour accompagner à domicile plus de 90 000 patients souffrant de maladies respiratoires. Ce contrat historique, le plus important signé par Air Liquide en Espagne, d'une ... Lire la suite

  • ( AFP / INA FASSBENDER )
    Thyssenkrupp approuve la scission de sa branche de matériaux face à la crise
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.06.2026 09:27 

    Le géant industriel allemand Thyssenkrupp a approuvé mardi la scission de sa branche de matériaux, sa plus importante en matière de revenus, en vue d'une entrée en Bourse, étape importante du démantèlement du conglomérat empêtré dans la crise. D'après un communiqué ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
78,26 -1,36%
CAC 40
8 458,44 +0,13%
2CRSI
45,3 -1,05%
SOITEC
126,05 -2,02%
TOTALENERGIES
72,03 -1,40%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank