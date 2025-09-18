Exxon Mobil n'a "aucun projet" de revenir en Russie, selon le Financial Times

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte et de détails aux paragraphes 2 à 4)

La major pétrolière américaine Exxon Mobil XOM.N n'a "aucun projet" de reprendre ses activités en Russie, a déclaré le directeur général Darren Woods dans une interview accordée au Financial Times jeudi.

L'entreprise s'est retirée de Russie en 2022 après les sanctions occidentales imposées à la suite de l'invasion de l'Ukraine par Moscou, passant par pertes et profits des milliards de dollars de sa sortie.

Les dirigeants d'Exxon sont en pourparlers avec les autorités russes pour récupérer les 4,6 milliards de dollars d'actifs expropriés par Moscou, mais pas pour investir dans le pays, selon le rapport citant Darren Woods.

Les discussions ont commencé au début de l'année 2023, peu de temps après que la société a déposé une demande d'arbitrage contre le gouvernement du président Vladimir Poutine, selon le rapport du FT.

Exxon Mobil n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.