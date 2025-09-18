Exxon Mobil n'a "aucun projet" de revenir en Russie, selon le Financial Times

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La major pétrolière américaine Exxon Mobil XOM.N n'a "aucun projet" de reprendre ses activités en Russie, a déclaré le directeur général Darren Woods dans une interview accordée au Financial Times jeudi.

Exxon Mobil n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.