Exxon Mobil laisse entrevoir une hausse de ses bénéfices au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le géant américain du pétrole et du gaz Exxon Mobil XOM.N a indiqué mardi dans un document réglementaire que l'évolution des cours du pétrole ferait passer ses bénéfices en amont du deuxième trimestre de 3,5 milliards de dollars à 3,9 milliards de dollars.

Ce leader du secteur avait enregistré 5,7 milliards de dollars de bénéfices en amont au premier trimestre et un bénéfice net de 7,1 milliards de dollars au deuxième trimestre de l'année précédente.