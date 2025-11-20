 Aller au contenu principal
Exxon lève la force majeure sur son projet de GNL au Mozambique
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 17:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte sur le projet GNL) par Sheila Dang

Exxon Mobil XOM.N a déclaré jeudi qu'il avait levé la force majeure sur un grand projet de gaz naturel liquéfié au Mozambique appelé Rovuma LNG. La société a interrompu les travaux après que la major pétrolière française TotalEnergies a également déclaré la force majeure sur son autre projet de GNL en 2021 en raison de problèmes de sécurité dans le pays d'Afrique australe. Les projets d'Exxon et de TotalEnergies partagent certaines installations.

Un porte-parole d'Exxon a déclaré que l'entreprise travaillait avec ses partenaires et le gouvernement du Mozambique pour assurer la sécurité des employés et des installations. L'entreprise pétrolière américaine prévoit toujours de prendre une décision d'investissement finale sur le projet en 2026, et de commencer à produire du GNL en 2030.

Bloomberg a été le premier à signaler la levée de la force majeure.

Valeurs associées

EXXON MOBIL
117,650 USD NYSE +0,26%
Gaz naturel
4,55 USD NYMEX -0,31%
Pétrole Brent
63,12 USD Ice Europ -0,85%
Pétrole WTI
58,80 USD Ice Europ -1,23%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

