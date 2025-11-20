Exxon lève la force majeure sur son projet de GNL au Mozambique

(Ajout d'éléments de contexte sur le projet GNL) par Sheila Dang

Exxon Mobil XOM.N a déclaré jeudi qu'il avait levé la force majeure sur un grand projet de gaz naturel liquéfié au Mozambique appelé Rovuma LNG. La société a interrompu les travaux après que la major pétrolière française TotalEnergies a également déclaré la force majeure sur son autre projet de GNL en 2021 en raison de problèmes de sécurité dans le pays d'Afrique australe. Les projets d'Exxon et de TotalEnergies partagent certaines installations.

Un porte-parole d'Exxon a déclaré que l'entreprise travaillait avec ses partenaires et le gouvernement du Mozambique pour assurer la sécurité des employés et des installations. L'entreprise pétrolière américaine prévoit toujours de prendre une décision d'investissement finale sur le projet en 2026, et de commencer à produire du GNL en 2030.

Bloomberg a été le premier à signaler la levée de la force majeure.