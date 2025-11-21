Exxon gèle ses projets de grande usine d'hydrogène en raison de la faible demande des clients

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sheila Dang

Exxon Mobil XOM.N a suspendu son projet de construction de ce qui serait l'une des plus grandes installations de production d'hydrogène au monde en raison de la faible demande des clients, a déclaré le directeur général Darren Woods lors d'une interview accordée à Reuters vendredi. La suspension du projet, qui avait déjà subi des retards , reflète un ralentissement plus large des efforts déployés par les entreprises pétrolières et gazières traditionnelles pour passer à des sources d'énergie plus propres, car de nombreuses initiatives peinent à dégager des bénéfices. Le président américain Donald Trump a également supprimé le financement des initiatives vertes pour se concentrer sur les combustibles fossiles. Lamajor pétrolière Exxon a annoncé des plans en 2022 pour construire l'usine sur son complexe de raffinage et de chimie à Baytown, au Texas, avec pour objectif de produire 1 milliard de pieds cubes par jour d'hydrogène dit bleu, un carburant propre qui produit de l'eau lorsqu'il est brûlé. Les clients potentiels sont restés sur la touche en raison du coût plus élevé de l'utilisation de l'hydrogène, a déclaré Darren Woods, ajoutant que le ralentissement industriel et l'incertitude économique en Europe ont encore réduit la demande.

"Il est toujours difficile d'établir des clients engagés qui soient prêts à conclure des contrats d'approvisionnement", a déclaré Darren Woods.

L'hydrogène peut être produit à partir du gaz naturel et Exxon a prévu de capturer le dioxyde de carbone généré par le processus et de le stocker sous terre. Le coût de cette opération est plus élevé que celui de l'hydrogène produit sans contenir le dioxyde de carbone, et il n'y a pas assez de clients prêts à payer le prix fort, a expliqué Darren Woods. Exxon et ses partenaires, dont l'Abu Dhabi National Oil Company, ont investi jusqu'à présent environ 500 millions de dollars dans ce projet dont le coût est estimé à plusieurs milliards de dollars, a-t-il déclaré, refusant de donner un chiffre précis.

Exxon pourra relancer le projet lorsque la demande du marché sera suffisante, a ajouté Darren Woods, bien que l'on ne sache pas exactement quand cela pourrait se produire.

"Nous restons convaincus que, premièrement, il y aura un besoin et que, deuxièmement, ce sera un projet avantageux pour répondre à ce besoin", a déclaré Darren Woods.