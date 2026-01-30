Exxon estime que l'environnement d'exploitation près de la Guyane est plus favorable, compte tenu de l'évolution de la situation au Venezuela

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Exxon Mobil XOM.N a déclaré vendredi que des changements potentiels au Venezuela pourraient créer un environnement d'exploitation plus favorable près de la Guyane, même si certaines parties du bloc pétrolier de Stabroek restent sous force majeure en raison d'un différend frontalier.
