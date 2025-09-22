Exxon donne son feu vert à l'investissement pour le projet Hammerhead en Guyane

Exxon Mobil XOM.N a déclaré lundi qu'elle avait approuvé la décision d'investissement pour son septième projet de développement en Guyane, appelé Hammerhead, qui devrait commencer à produire du pétrole et du gaz en 2029. Cette annonce rapproche la coentreprise pétrolière dirigée par Exxon de son objectif de produire 1,7 million de barils équivalent pétrole par jour d'ici 2030 à partir du bloc Stabroek au large de la côte guyanaise, l'une des plus importantes découvertes de pétrole depuis des années qui a propulsé le pays sud-américain au rang de l'économie à la croissance la plus rapide au monde.

Le projet Hammerhead utilisera un navire flottant de production, de stockage et de déchargement capable de produire environ 150 000 barils de pétrole par jour, selon Exxon.

Exxon exploite le bloc Stabroek avec une participation de 45 %. Ses partenaires Chevron et CNOOC détiennent respectivement 30 % et 25 %.

La construction des cinquième et sixième projets de la coentreprise, appelés Uaru et Whiptail, est en cours et devrait commencer à produire en 2026 et 2027, selon Exxon.